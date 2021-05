Banaś o kolejnych zawiadomieniach do prokuratury. Jedno z nich dotyczy premiera

W czwartek 13 maja Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, który powstał po kontroli w sprawie organizacji wyborów kopertowych. NIK przeprowadziła kontrole w Kancelarii Premiera, Ministerstwie Aktywów Państwowych, MSWiA, Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. – Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych – powiedział wówczas Marian Banaś.

Szef NIK wyliczał zastrzeżenia nie tylko do Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (Najwyższa Izba Kontroli składała zawiadomienia na te instytucje), ale do szefa KPRM, premiera, szefa MSWiA i wicepremiera. W przestrzeni medialnej pojawiły się spekulacje, że NIK zamierza skierować wnioski do prokuratury dotyczące premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka.

Konferencja Mariana Banasia

We wtorek 25 maja o godz. 15:30 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem szefa NIK, na której przedstawił kolejne kroki, które podejmie Najwyższa Izba Kontroli. Przed wystąpieniem szefa NIK poinformowano, że Najwyższa Izba Kontroli oczekiwała na stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zostało nadesłane. Otrzymane stanowiska zostały poddane weryfikacji.

– W związku z wynikami kontroli dotyczącej przygotowania i organizowania wyborów na prezydenta RP wyznaczonych na 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, chcę państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym NIK, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości w czasie przedmiotowej kontroli, kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Jacka Sasina oraz Mariusza Kamińskiego – powiedział Marian Banaś. Po tym krótkim komunikacie szef NIK opuścił konferencję.

W czasie konferencji prasowej głos zabrał Bogdan Skwarka, który był koordynatorem wspomnianej kontroli. Jak zaznaczył, NIK nie stwierdza, że w jakimkolwiek przypadku popełniono przestępstwo, a rozstrzygnięcie tej kwestii pozostaje w gestii innych instytucji.

