Krytyczne słowa o. Szustaka o Episkopacie. Abp Gądecki wyszedł z inicjatywą

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski poinformował, że abp Gądecki zaprosił o. Adama Szustaka OP na spotkanie. „Gdy pojawiają się wątpliwości odnośnie do roli Kościoła instytucjonalnego, warto wsłuchiwać się w różne opinie i podjąć konstruktywny dialog” – czytamy we wpisie księdza Leszka Gęsiaka. Ten wpis to pewnego rodzaju reakcja na wywiad, którego dominikanin udzielił Karolowi Paciorkowi z kanału „Imponderabilia” na YouTubie.

„Od samego Boga, tego czy istnieje, przez Kościół, skandale, które go trawią, episkopat, pamięć po Janie Pawle II, aż po zbawienie i internetową sławę” – w taki sposób Karol Paciorek określił zarys tematyczny ponad dwugodzinnej rozmowy. O. Szustak odnosił się również do aktualnych wydarzeń.

– Było jakieś spotkanie Episkopatu (…) i wydali takie tam oświadczenie, m.in. Gądecki, co jest teraz najważniejszą potrzebą Kościoła – powiedział o. Szustak. – Tak aktualnie, że kończy się pandemia, miejmy nadzieje, jak teraz Kościół powinien zafunkcjonować i pierwszy punkt, kur**, który podano, Gądecki go podał, to najważniejsze jest to, żeby teraz zrobić wszystko, co się tylko da, żeby ludzie wrócili do kościoła, czyli żeby zaczęli chodzić do kościoła. No do kur** nędzy, w takim momencie ci ręce opadają – mówił dominikanin.

– Ja wiem, co będzie, zaraz ta moja frakcja katolicka powie, że „jemu w ogóle nie zależy na Eucharystii, żeby ludzie nie chodzi do komunii, nie byli zbawieni" – powiedział o. Szustak. – Nie mam już żadnej, że tak powiem nadziei w tych gościach, skoro dla nich w tej chwili najważniejszą sprawą jest to, żebyśmy wrócili do kościoła – dodał dominikanin.

