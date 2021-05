Sprawa Wieczorek. Nerwy na konferencji Rutkowskiego. „To się skończy, gra dobiega końca”

Krzysztof Rutkowski zorganizował w Gdańsku konferencję prasową ws. poszukiwań Iwony Wieczorek. Kobieta zaginęła 11 lat temu. Detektyw mówił o kulisach sprawy. Połączył się również z matką dziewczyny. Kobieta mówiła, że policja ma pewien trop. Dodała, że przez lata zmagała się z hejtem i wiele osób mówiło nieprawdę o niej i jej córce.

Sprawa Iwony Wieczorek. Konferencja Krzysztofa Rutkowskiego

– Bulwersuje mnie sprawa pisania książki o tym, kto zamordował Iwonę. Dla mnie to jest rzecz nie do przyjęcia, to jest robienie etatu na tragedii mojej i mojego dziecka. Ja nie wyrażam na to zgody. Sprawę Iwony może wyjaśnić tylko i wyłącznie policja. A takie dywagacje i domniemania to hipotezy, to po prostu napędzanie sobie pieniędzy i nic innego – powiedziała Iwona Kinda (mama Iwony Wieczorek).

Na te słowa zareagował autor książki Janusz Szostak, który był obecny na konferencji. Zarzucił kobiecie, że nie przeczytała akt sprawy. - Jestem tutaj i słyszę. Pani kłamie – powiedział dziennikarz. Matka Iwony Wieczorek odpowiedziała, że Szostak sugeruje związek kobiety ze śmiercią córki. - Pani jest w strasznej panice, pan też, panie Krzysiu. Ale to się kończy. Gra dobiega końca – skomentował dziennikarz.

Janusz Szostka odpowiada na zarzuty matki zaginionej Iwony Wieczorek

Rutkowski podkreślił, że Szostak nie był zaproszony na konferencję prasową i może opuścić salę. Następnie doszło do ostrej wymiany zdań, a detektyw poprosił ochronę, żeby wyprowadzili dziennikarza. Szostak, kiedy opuszczał konferencję, wyjął z torebki zestaw zabawek do piaskownicy. - Podobno będziesz szukał na plaży. To jest odpowiedni sprzęt – rzucił na koniec.

