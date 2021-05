Trzy zjawiska jednego dnia. Superksiężyc, Krwawy Księżyc i całkowite zaćmienie Księżyca

Zaćmienie Księżyca może wystąpić tylko podczas fazy pełni Księżyca, kiedy Srebrny Glob i Słońce znajdują się po przeciwnych stronach Ziemi. Zaćmienie księżyca może być widoczne nawet przez godzinę, o ile niebo jest czyste. Całkowite zaćmienie Księżyca będzie najlepiej widoczne w Ameryce Północnej i Południowej oraz we wschodniej Azji, Australii i Oceanie Spokojnym. W Polsce i Europie to zjawisko nie będzie widoczne.

Całkowite zaćmienie Księżyca i Krwawy Księżyc

O godz. 10.47 krawędź Księżyca zacznie wchodzić w półcień, co zajmie 57 minut. O 11.45 krawędź Księżyca zacznie wchodzić w otchłań, a Księżyc zacznie wyglądać tak, jakby go „ugryziono”. O godz. 13.11 rozpocznie się całkowite zaćmienie Księżyca. Moment największego zaćmienia Srebrnego Globu nastąpi o 13.19. Podczas zjawiska Księżyc zacznie zmieniać kolor na czerwono-pomarańczowy, w zależności od pyłu i chmur w ziemskiej atmosferze – stąd nazwa Krwawy Księżyc.

O godz. 13.25 nastąpi koniec całkowitego zaćmienia księżyca. O 14.52 księżyc zacznie wychodzić z półcienia, a zaćmienie zakończy cię o godz. 15.49. To będzie pierwsze od dwóch lat całkowite zaćmienie Księżyca. Z kolei majowa pełnia bywa najczęściej określana jako pełnia Kwiatowego Księżyca.

Superksiężyc 26 maja. Kiedy i gdzie oglądać?

Z kolei superksiężyc jest wtedy, kiedy Srebrny Glob znajduje się w swoim najbliższym punkcie Ziemi lub w jego pobliżu i jednocześnie jest w pełni. Wówczas księżyc znajduje się trochę bliżej nas niż zwykle, przez co wydaje się większy o ok. 14 proc. i jaśniejszy do 30 proc.

Superksiężyc będzie można zobaczyć przez całą noc. W Polsce to zjawisko będzie można obserwować między 20.59, kiedy wzejdzie słońce, do 5 rano. Zaćmienie superksiężyca będzie można oglądać również za pomocą wizualizacji NASA.

