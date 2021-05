Atak nożem w Bytomiu. Kilka rannych osób trafiło do szpitala

Portal rfm24.pl informuje, że w Bytomiu doszło do ataku nożownika. Do zdarzenia miało dojść w godzinach porannych w jednym z mieszkań.

Atak nożownika w Bytomiu

W pomieszczeniu miały przebywać cztery osoby, które ranne trafiły do szpitala.

Policja potwierdza jedynie, że doszło do wydarzenia. Nie wiadomo, czy sprawca ataku był jedną z osób, które przebywały w mieszkaniu, czy pojawił się z zewnątrz.

Bytom. Kolejny atak nożownika

To kolejny atak nożownika w Bytomiu w ostatnich dniach. Do podobnej sytuacji doszło 22 maja. Wówczas dwóch mężczyzn spożywało alkohol i doszło między nimi do nieporozumienia. Nagle 41-latek zaatakował swojego kompana nożem. Napastnik miał prawie 3 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany.

