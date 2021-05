Atak nożownika w Bytomiu. Zatrzymano 16-latka

Pojawiły się nowe informacje ws. ataku nożownika w Bytomiu. Według wstępnych doniesień do ataku miało dojść w godzinach porannych w jednym z mieszkań. W pomieszczeniu miały przebywać cztery osoby, które trafiły do szpitala.

Bytom. Atak nożownika. Zatrzymano 16-latka

Portal dziennikzachodni.pl podaje, że policja zatrzymała 16-latka, który jest podejrzewany o zaatakowanie uczestników spotkania. Nastolatek miał uciec z miejsca zdarzenia. Sprawa ma zostać przekazana do Sądu Rodzinnego do spraw nieletnich. Do zdarzenia miało dojść w nocy ze środy na czwartek w budynku jednorodzinnym w Bytomiu. Przed godz. 3 w nocy miało dojść do awantury,

Ranne osoby miały mieć obrażenia na całym ciele. Wśród poszkodowanych jest dwoje nastolatków w wieku 15 i 19 lat oraz dwie dorosłe przed 50. rokiem życia. Ofiary nożownika mają być ze sobą spokrewnione. Dwie osoby mają być w stanie ciężkim. Jedną z nich jest kobieta, która przeszła operację.

Trwa dokładne ustalanie okoliczności zdarzenia.

Czytaj też:

Strzały w Brzezinach. Policjant ranny w akcji. Nie żyje ofiara nożownika