Śmierć 3-latka w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Chłopiec przestać oddychać

Do tragedii doszło w nocy ze środy na czwartek we Włocławku. Służby zostały wezwane do nieprzytomnego 3-latka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Personel zauważył, że chłopiec nie oddycha. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować dziecka.

Włocławek. Tragedia w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym

O sprawie została poinformowana policja. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tragedii. Nadzór sprawuje prokuratura. Wstępne czynności wykluczyły, aby do śmierci 3-latka przyczyniły się osoby trzecie. W związku z tym funkcjonariusze nie zatrzymali w sprawie żadnych osób.

Zwłoki dziecka zostały zabezpieczone do dalszych badań. Dalsze czynności w tej sprawie zależeć będą od wyników sekcji zwłok.

Czytaj też:

Zabójstwo 11-latka z Katowic. Śledczy badają, czy podejrzany miał związek ze śmiercią 13-latki