Zabójstwo Zyty Michalskiej wyjaśnione po 26 latach. Sprawca usłyszał wyrok

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Wielkanoc 3 kwietnia 1994 roku w małej miejscowości Mikuszewo k. Wrześni. 20-letnia wówczas Zyta Michalska wyszła na spacer, z którego nigdy nie wróciła. Zaniepokojona rodzina rozpoczęła poszukiwania. Ich finał był tragiczny. Następnego dnia, ciało młodej kobiety z poważnymi obrażeniami, znaleziono w lesie 800 metrów od domu.

Zagadka śmierci Zyty Michalskiej rozwiązana po latach

Przez lata nie udawało się rozwiązać sprawy tajemniczej śmierci Zyty. 20-latka miała obrażenia głowy, jednak przyczyną zgonu było uduszenie. Nieznany pozostawał jednak motyw. Młoda kobieta nie została zgwałcona, ani okradziona.

Po wielu latach do sprawy brutalnego morderstwa wrócili policjanci z Archiwum X. Jak informował Wprost.pl. rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, policjanci wykorzystali zmasowaną akcję medialną, by dotrzeć do nowych świadków. W wyniku tych działań wytypowano podejrzanego – 52-letniego mieszkańca powiatu wrzesińskiego, który od lat mieszkał niedaleko zamordowanej kobiety.

53-letni dziś mężczyzna został właśnie skazany na 25 lat więzienia – informuje RMF FM. Wcześniej przyznał, że to on, mając 26-lat, zamordował młodą kobietę.

