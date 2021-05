Senat pochylił się nad ratyfikacją zwiększenia zasobów własnych UE. Zaskakujący wynik

Zamieszanie w Senacie. Politycy głosowali nad poprawką opozycji, by do ustawy ratyfikacyjnej o zwiększeniu zasobów własnych UE dodać preambułę. Nie zyskali oni jednak większości, choć opozycja w Senacie taką większość posiada. Głosowanie zakończyło się wynikiem 49 do 49.

Ostatecznie ustawa przeszła bez poprawek. W głosowaniu tym wynik ten był następujący: 98 za i nikt przeciwko. Dwie osoby się wstrzymały.

Co miała zawierać preambuła?

Ratyfikacja tej decyzji jest potrzebna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Decyzję muszą podjąć wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jest to zatem kolejny krok do otrzymania z UE środków na odbudowę gospodarki po pandemii.

W treści preambuły, którą chciała przeforsować opozycja zapisano m.in., że „władze RP zobowiązują się do wydatkowania środków zgodnie z zasadami sprawiedliwości, transparentności i praworządności oraz z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów”. Fundusze mają też trafić do „wszystkich Polaków, wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych”. Nad realizacją postanowień miał z kolei czuwać Komitet Monitorujący.

