Profesor KUL szczepienia porównuje do zbrodni nazistów. Zarzuca też współpracę z diabłem

W marcu ubiegłego roku ksiądz Tadeusz Guz, filozof zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w filii w Stalowej Woli), na antenie Telewizji Trwam powiedział, że „msza święta nie jest miejscem, przestrzenią i czasem rozprzestrzeniania wirusów, tylko przychodzenia Pana Boga”. Po tych słowach sprostowania domagał się arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. Jak podaje wyborcza.pl, władze KUL uznały wówczas, że ks. Guz nie powinien wypowiadać się na temat epidemii, bo nie ma do tego kompetencji.

„Szczepienia porównuje do zbrodni nazistów”

Jednak ani stanowisko KUL, ani reakcja arcybiskupa lubelskiego nie zaowocowały brakiem kolejnych wypowiedzi ks. Guza na temat pandemii. Dziennikarze wyborcza.pl prześledzili aktywność księdza na YouTubie. Z tej analizy wynika, że ksiądz „podczas mszy szczepienia porównuje do zbrodni nazistów” i twierdzi, że „rząd Polski, wprowadzając jakiekolwiek limity wiernych w kościołach, współpracuje z diabłem”.

Jak relacjonuje wspomniane źródło, ksiądz Guz stwierdził m.in., że Chrystus płacze nad „polską niedolą, zamykanymi kościołami, ograniczeniami w dostępie do sakramentów świętych katolików polskich w stanie łaski uświęcającej, czego nie czyniły nawet takie systemy diabelskie jak III Rzesza niemiecka czy Związek Sowiecki". – Zakazami, do których państwo nie ma prawa, kompletnie się nie przejmujcie. Róbcie to, do czego Bóg was powołuje, a jak was zapytają jakieś służby, dlaczego pracujecie, skoro jest zakaz, to powiedzcie: bo my pracujemy dla Boga, a nie dla diabła jak wy – mówił innym razem duchowny.

