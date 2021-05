Uwaga! TVN: Urodziła się w Polsce, ale jest bezpaństwowcem. „Nie istnieję w świetle prawa”

– Nie mogę podjąć żadnej pracy, nie mogę zrobić prawa jazdy, a nawet pójść do lekarza – ubolewa pani Maria. Choć 22-latka urodziła się w Polsce i ma polski PESEL, to w świetle prawa – od urodzenia jest bezpaństwowcem. Jak do tego doszło?

– Tak naprawdę nie istnieję w świetle prawa – skarży się Maria Domitru. I dodaje: – Moja mama była Rumunką, urodziła mnie 28 października 1999 roku przy ulicy Polnej w Poznaniu. Po urodzeniu uciekła ze szpitala, zostawiając mnie. Na podstawie kserokopii dokumentu pozostawionego przez matkę w szpitalu nadano dziewczynce imię po matce. Polskie władze sporządziły dziecku akt urodzenia, nadały PESEL i skierowały je do domu dziecka w Gnieźnie. – Jak tylko się pojawiła lista dzieci, które przeznaczone są do rodzin zastępczych z domu dziecka, Marysia była chyba na pierwszej lub drugiej pozycji. Nie ma rodziny naturalnej, nie ma kłopotu z kontaktami z rodziną biologiczną. W ten sposób Marysia trafiła do rodziny zastępczej – zdradza Marek Bąkowski z Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych. Kiedy Maria Domitru miała 4-5 lat, w przedszkolu okazało się, że czegoś brakuje. – Brakowało dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Niby jest Polką, ma polski PESEL, a niby nie. Dowiedzieliśmy się, że w dokumentacji Marysi ze szpitala jest jakieś ksero paszportu jej mamy. I ta kartka sugeruje, że biologiczna mama pochodziła z Rumunii – wyjaśnia Bąkowski. Rodzice zastępczy Marysi złożyli w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wniosek o nadanie córce polskiego obywatelstwa. Ponieważ w aktach dziewczynki znajdowało się ksero rumuńskiego dokumentu jej biologicznej matki, urzędnicy odesłali rodzinę do ambasady Rumunii, aby ta wydała zgodę na polskie obywatelstwo dla Marysi. Ambasada nie zgodziła się – poinformowała, że ustala tożsamość biologicznej matki dziewczynki, by mogła wrócić do Rumunii. – Wtedy [rodzice zastępczy – red.] przerazili się, dom dziecka w Rumunii. Wiemy, jak to wtedy wyglądało, jakie były warunki. I wyszło, że lepiej może damy spokój z tymi dokumentami, poczekamy, bo wtedy sprawa przycichnie. Nikt się nie będzie interesował, a Marysia nadal będzie w rodzinie. Jak będzie dorosła, to może coś się wymyśli – przywołuje Marek Bąkowski. Rodzina zastępcza Rodzina zastępcza Marysi nie chciała rozmawiać z nami na temat starań o obywatelstwo. Ustaliliśmy, że dwukrotnie uzyskali dla dziewczynki zgodę na pobyt czasowy w Polsce. W 2008 roku zgoda wygasła – potem rodzice zastępczy nie wnioskowali o zalegalizowanie pobytu Marysi. – Rodzina zastępcza? To trudny temat. Na pewno dzieciństwo było życiowe. Ale był taki moment, kiedy między nami dochodziło do konfliktów i nieporozumień. Myślę, że ja jako dziecko oczekiwałam czegoś innego, a oni jako rodzina też zupełnie czegoś innego. I trzeba było ten konflikt rozwiązać – mówi pani Maria.