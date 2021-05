Przestępcy wysyłali kobiety do Danii i zmuszali je do prostytucji. Kierujące gangiem zarobiły 6 mln zł

Lubelscy funkcjonariusze CBŚP prowadzą pod nadzorem Prokuratury Krajowej śledztwo ws. zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Danii. Śledczy ustalili, że członkowie gangu werbowali i nakłaniali kobiety do prostytucji, czerpiąc tego korzyści. Kobiety będące najczęściej w trudnej sytuacji materialnej były wysyłane do Danii na tzw. tournee.

Świadczyły tam usługi seksualne w co najmniej trzech wynajętych apartamentach lub domach, które należały do grupy przestępczej. Wyjazd trwał od 4 do 6 tygodni. Kobiety mogły zarobić ok. 60 tys. zł, z czego część trafiała do członków gangu. Zebrane dowody wskazują, że osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą mogły od początku 2018 r. do lutego 2021 r. zarobić około sześć milionów złotych.

CBŚP rozbiła gang działający na terenie Polski i Dani, który zmuszał kobiety do prostytucji

Łącznie zatrzymano sześć osób, w tym trzy kobiety. Akcję przeprowadzono na terenie woj. zachodniopomorskiego. Podczas zatrzymania doszło do przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych. Zabezpieczono m.in. nośniki danych, komputery czy telefony komórkowe, które są analizowane. Przejęto też 5 tys. euro. Na poczet przyszłych kar i grzywien, zabezpieczono mienie ruchome i nieruchomości o wartości ponad 2 mln zł, które należało do podejrzanych.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści majątkowych z cudzego nierządu. Prokurator zastosował wobec nich 100 tys. zł poręczenia majątkowego, dozory policji oraz zakaz opuszczania kraju. Jolanta K. i Izabela Ł. usłyszały dodatkowo zarzuty kierowania gangiem. Kobiety zostały tymczasowo aresztowane. Podejrzani mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat.

