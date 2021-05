Apel dziennikarzy do władz Rzeczypospolitej Polskiej ws. Białorusi

„Apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych starań na arenie międzynarodowej, by doprowadzić do zwolnienia z białoruskich więzień wszystkich działaczy na rzecz praw człowieka” – zwracają się dziennikarze w liście otwartym do polskich władz.