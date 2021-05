Polscy biskupi pilnie wezwani do Watykanu. Hierarchowie pojadą w czterech grupach

Przypomnijmy, „Rzeczpospolita” informowała, że polscy hierarchowie zostali wezwani do pilnego odbycia wizyty „ad limina” . Choć przyjazdy hierarchow do papieża są tradycją, to wstrzymała ją pandemia koronawirusa. Polaków zaproszono jednak priorytetowo, podczas gdy inne episkopaty nie wznowiły jeszcze wizyt bądź nie mają wyznaczonych terminów.

Informatorzy dziennika twierdzili, że ma to związek z niepokojącymi informacjami na temat skali tuszowania pedofilii w polskim Kościele, które dotarły do Franciszka. Niedawno u papieża na własną prośbę gościł nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który miał przedstawić krytyczny obraz Kościoła nad Wisłą.

Episkopat o wizycie „ad limina” w Watykanie

Doniesienia „Rzeczpospolitej” o wizycie u Franciszka potwierdził w komunikacie z 29 maja Episkopat.

W październiku br. polscy biskupi udadzą się do Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum” (dosł.: do progów Apostołów). Episkopat podzielony będzie na cztery grupy. Pierwsza z nich rozpocznie wizytę 4 października – poinformowano.

Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski zaznaczyło, że zgodnie z prawem kanonicznym wizyty „ad limina” organizowane są co 5 lat. Poprzednia wizyta polskich biskupów miała miejsce w dniach 1-8 lutego 2014 roku.

Jak podkreśla Posynodalna Adhortacja Apostolska „Pastores gregis”, podstawowym celem wizyty „ad limina Apostolorum” jest umocnienie jedności pomiędzy biskupami a Katedrą Św. Piotra – zaznaczył Episkopat.

Plan wizyty polskich biskupów w Watykanie

W komunikacie nie odniesiono się do opisywanych przez „Rzeczpospolitą” dodatkowych okoliczności wizyty. W planie oprócz spotkania z papieżem Franciszkiem są pielgrzymki do grobów świętych Piotra i Pawła oraz odwiedziny w dykasteriach Stolicy Apostolskiej. Ponadto biskupi będą celebrować Eucharystię w czterech bazylikach większych w Rzymie.

