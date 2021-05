Nie żyje poszukiwana 18-letnia Magda. Jej morderca zabijał już jako 14-latek?

Poszukiwania 18-latki trwały od zeszłego poniedziałku. Dziewczyna pojechała na skuterze do sklepu w Sulikowie i tam ślad po niej zaginął. Policjanci i inne osoby zaangażowane w poszukiwania przez kilka dni przeczesywali okoliczne lasy. W niedzielę wieczorem media poinformowały o odnalezieniu zwłok Magdy.

Lokalny portal kamienskie.info przekazał, że zatrzymano domniemanego sprawcę zabójstwa dziewczyny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że okazał się nim mieszkaniec Sulikowa, który trafił w ręce policji kilka godzin przed odkryciem zwłok Magdy. Na razie ustaleń mediów nie komentuje policja ani prokuratura, ale odniósł się do nich Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, co uwiarygadnia te informacje.

Zabójstwo Magdy. Kim jest zatrzymany Dawid J.?

Jak nieoficjalnie podaje Onet, którego doniesienia skomentował Ziobro, zatrzymany mężczyzna był już w przeszłości karany za zgwałcenie i uduszenie koleżanki ze szkoły. Dawid J. miał popełnić tę zbrodnię w 2006 roku, gdy miał 14 lat. Na cztery lata trafił do poprawczaka. Po wyjściu z placówki usiłował zgwałcić kobietę, za co trafił na dwa lata do więzienia.

Ziobro: Kary muszą być surowe

Głos w sprawie zamordowanej nastolatki zabrał Zbigniew Ziobro, który złożył kondolencje rodzinie. „Niech ta tragedia poruszy sumienia przeciwników zaostrzenia kar. Kary muszą być surowe, a nie tylko nieuchronne. Tylko długa izolacja w więzieniu chroni przed psychopatycznymi kryminalistami”– przekonywał.