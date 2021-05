Jacek Kurski chwali się oglądalnością koncertu dla Krzysztofa Krawczyka

Telewizja Polska zorganizowała w niedzielę wieczorem koncert w Opolu: „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz – the best of Krzysztof Krawczyk”. Widowisko zostało podzielone na trzy części i trwało od 20:15 do 23:30. Na scenie pojawili się m.in. Rafał Brzozowski, Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Halina Mlynkova, Sylwia Grzeszczak, Piotr Kupicha, Roxie Węgiel, Paulla, Ryszard Rynkowski, Krzysztof Kiljański, Andrzej Krzywy, Łukasz Zagrobelny, Ras Luta czy Norbi.

Oglądalnością opolskiego koncertu pochwalił się Jacek Kurski. „Telewizja Polska i plejada polskich artystów oddali hołd najlepszemu męskiemu wokalowi w polskiej powojennej muzyce rozrywkowej – przy ogromnej widowni (cz. 1,2,3) średnia 3,2 mln i piku 3,7 mln. Dziękujemy” – napisał w mediach społecznościowych prezes TVP.

Na koncercie ku czci Krzysztofa Krawczyka Rafał Brzozowski zaśpiewał utwór „Mój przyjacielu”. Maryla Rodowicz wykonała z kolei utwór „Rysunek na szkle”. Występ artystki wzruszył wdowę po Krzysztofie Krawczyku – Ewę. Podobnie było podczas wykonywania utworu „Bo jesteś Ty” w aranżacji Krzysztofa Kiljańskiego. Prowadzący Tomasz Kammel podkreślił, że piosenka była dedykowana żonie zmarłego artysty. Ewa Krawczyk była wyraźnie wzruszona.

Ryszard Rynkowski zaśpiewał jedną z najpopularniejszych piosenek Krzysztofa Krawczyka „Chciałem być”. Na scenie pojawiła się także Edyta Górniak, która wykonała utwór „Trudno tak”. Z kolei Natalia Kukulska wykonała utwór „To, co dał nam świat”, który jej ojciec skomponował dla Krzysztofa Krawczyka. Kasia Stankiewicz i Varius Manx zaśpiewali „Ostatni raz zatańczysz ze mną”.

