Prezydent ratyfikował decyzję ws. zasobów własnych w budżecie UE

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Ratyfikacja decyzji unijnych liderów ws. zasobów własnych UE to w Polsce dwuetapowa procedura. W pierwszej kolejności zgodę musiał wyrazić parlament, który upoważnił prezydenta do dokonania ratyfikacji. Następnie – po wejściu w życie ustawy – prezydent dokonał ratyfikacji. Jak informowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wszystkie państwa unijne dały zielone światło na finansowanie Funduszu Odbudowy.

Specjalne posiedzenie Sejmu

Specjalne posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zdecydowali w sprawie dalszych losów decyzji o zasobach własnych w budżecie UE, z którą powiązane jest uruchomienie Funduszu Odbudowy, odbyło się we wtorek 4 maja. Na głosowanie w Senacie trzeba było czekać ponad 20 dni.

Zaskakujący wynik głosowania w Senacie. 49 do 49

W czwartek 27 maja senatorowie głosowali nad poprawką opozycji, by do ustawy ratyfikacyjnej o zwiększeniu zasobów własnych UE dodać preambułę. Nie zyskali oni jednak większości, choć opozycja w Senacie taką większość posiada. Głosowanie zakończyło się wynikiem 49 do 49. Ostatecznie ustawa przeszła bez poprawek. 98 senatorów było „za”, żaden nie zagłosował przeciwko, a dwie osoby się wstrzymały.

W treści preambuły, którą chciała przeforsować opozycja, zapisano m.in., że „władze RP zobowiązują się do wydatkowania środków zgodnie z zasadami sprawiedliwości, transparentności i praworządności oraz z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów”. Fundusze mają też trafić do „wszystkich Polaków, wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych”. Nad realizacją postanowień miał z kolei czuwać Komitet Monitorujący.