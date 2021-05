Lewica zgłasza projekt zmian w urlopie ojcowskim. Oto główne postulaty

W poniedziałek 31 maja posłanka Wanda Nowicka i europoseł i lider Wiosny Robert Biedroń, ogłosili podczas wspólnej konferencji prasowej nowy projekt Lewicy w sprawie urlopu ojcowskiego. Lewica proponuje, by wydłużyć urlop ojcowski z 2 do 6 tygodni i wprowadzić możliwość wzięcia dnia wolnego na opiekę nad dzieckiem z 2 do 5 dni.

Posłanka Wanda Nowicka zapowiedziała, że jest to wprowadzenie w życie dyrektywy unijnej z 2019 roku o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, która ma zapewnić, że ojcowie poprzez urlopy rodzicielskie będą bardziej angażowali się w opiekę nad dziećmi. – To wielki prezent Lewicy z okazji Dnia Dziecka – dodała posłanka.

„Potencjał do poprawienia sytuacji demograficznej w Polsce”

– To też potencjał do poprawienia sytuacji demograficznej, która w Polsce jest bardzo zła, a 2020 rok to już w ogóle kompletna katastrofa – wskazała. – Fakt, że ojcowie będą mieć szansę w większym stopniu niż ma to miejsce obecnie, uczestniczyć w wychowaniu dzieci, daje większe poczucie bezpieczeństwa całej rodzinie, a także kobietom, na które ten ciężar zwykle spada i w związku z tym często nie chcą zdecydować się na kolejne dziecko – powiedziała posłanka Lewicy.

– Wiemy, że kobiety na rynku pracy są głównie dyskryminowane z tego powodu, że są matkami, wychowują dzieci. Jeżeli ojcowie w większym stopniu będą mogli wychowywać swoje dzieci we wczesnej fazie, zniknie ten powód dyskryminacji kobiet na rynku pracy – dodała.

Jak wskazał z kolei lider Wiosny i europoseł Robert Biedroń, „dla polskich dzieciaków najlepszym prezentem jest, kiedy mogą mieć oboje rodziców w domu, kiedy ci rodzice dzielą się swoimi obowiązkami, kiedy jest i tata i mama”. Robert Biedroń zaapelował również o jak najszybsze procedowanie projektu w parlamencie.