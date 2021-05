65-latek próbował uprowadzić 7-latka. Policja apeluje

27 maja mieszkaniec Libiąża (woj. małopolskie) zadzwonił na numer alarmowy z informacją, że mężczyzna próbował uprowadzić 7-latka z placu zabaw. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu ustalili, że 65-latek wykrzykiwał na zmianę do dzieci, że je „kocha” oraz „nienawidzi”. W pewnym momencie mężczyzna chwycił chłopca i próbował go zaciągnąć za pobliski blok.

Libiąż. Próba uprowadzenia 7-latka z placu zabaw

Rówieśniczki 7-latka ruszyły mu na pomoc i wspólnymi siłami dzieciom udało się oswobodzić chłopca. Jedna z dziewczynek opowiedziała o sytuacji swojemu ojcu, który ruszył w stronę placu zabaw i ujął 65-latka. Mężczyzna, który zaczepiał dzieci, był nietrzeźwy. Następnego dnia 65-latek usłyszał zarzut usiłowania uprowadzenia małoletniego.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratura i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. 65-latkowi grozi pięć lat pozbawienia wolności. Według policjantów tuż przed próbą uprowadzenia 7-latka, na placu zabaw doszło do podobnej sytuacji, a ciągnięta miała być dziewczynka. Policja apeluje do rodziców dzieci o informacje o tym zdarzeniu i ewentualny kontakt pod numerem tel. 47 83 24 350.

