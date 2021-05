Obudowa Pałacu Saskiego. Andrzej Duda: Wielka idea, którą podjął jeszcze Lech Kaczyński

Andrzej Duda skomentował na antenie TVP pomysł odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, który pojawił się w Polskim ładzie. – To wielka idea, którą podjął jeszcze prof. prezydent Lech Kaczyński. Pracowali wtedy archeolodzy na placu marszałka Piłsudskiego. Odsłonili fundamenty Pałacu Saskiego, które, jak się okazało, cały czas są. Śmiało można powiedzieć, że Pałac Saski czeka na odbudowę – ocenił prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że o odbudowie Pałacu Saskiego mówił przy okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. – Wyraźnie powiedziałem, że Pałac Saski powinien zostać zrealizowany jako swoiste dzieło o charakterze bardzo symbolicznym. To element starej, przedwojennej, pięknej i dumnej Warszawy, którego po zniszczeniu w czasie II wojny światowej Warszawa nadal nie odzyskała – zaznaczył prezydent.

– Kiedyś państwo odbudowało Zamek Królewski, bez którego teraz nie wyobrażamy sobie Warszawy. Jestem przekonany, że tak samo powinno być z Pałacem Saskim, który jest historycznym dziedzictwem Warszawy. Mocno wspieram ideę odbudowy pałacu dla potrzeb działalności publicznej w ramach Polskiego ładu – stwierdziła głowa państwa. Andrzej Duda dodał, że do końca czerwca powinna być gotowa ustawa w tej sprawie.

Pałac Saski do odbudowy. Pomysł znowu wraca

Odbudowa Pałacu Saskiego powraca do polskiej debaty od wielu lat. Na przykład w 2008 roku ogłoszono przetarg na jego odbudowę (zresztą czwarty przetarg w latach 2002-2008), ale nie zakończyło się to pracami budowlanymi. Inicjatywę odbudowy pałacu wspierał m.in. Lech Kaczyński, gdy był prezydentem Warszawy. Pojawiały się też pomysły, by do odbudowanego Pałacu Saskiego przenieść warszawski ratusz, a nawet Senat. W 2007 roku na Pl. Piłsudskiego prowadzono badania archeologiczne, odkopano m.in. ruiny piwnic Pałacu Saskiego.

W marcu 2019 roku, ówczesny marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS na konferencji prasowej deklarował, że jego formacja jest zdeterminowana, by odbudować Pałac Saski. – I odbudujemy, albo przy zgodzie prezydenta Warszawy, albo bez zgody – mówił Karczewski.

Temat znowu zniknął na lata, a teraz wrócił 15 maja. Wicepremier, minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński tweetował już na ten temat: „Pałac Saski z Grobem Nieznanego Żołnierza w amfiladzie to najważniejszy z symboli nieodbudowanej Warszawy. Dzięki Polskiemu Ładowi jego długo oczekiwana odbudowa stanie się faktem”.

