Prokurator, który oskarżył Komendę, wydalony z zawodu. Chodzi o sprawę z 2019 roku

We wtorek 1 czerwca decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wrocławski prokurator Tomasz F. został usunięty z zawodu – podała Polska Agencja Prasowa. Przyczyną podjęcia takiej decyzji jest sytuacja z października 2019 roku. Wówczas patrol drogowy zatrzymał prokuratora do rutynowej kontroli, a przeprowadzone badanie wykazało, że Tomasz F. miał 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przez co – zdaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, naruszył godność sprawowanego urzędu. Orzeczenie jest nieprawomocne.

twitter

Historia Tomasza Komendy

Dwadzieścia lat temu prokurator Tomasz F. oskarżył Tomasza Komendę o udział w gwałcie zbiorowym. Po pewnym czasie Tomasz Komenda został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-letniej Małgosi w Miłoszycach. Po 18 latach spędzonych w więzieniu mężczyzna został oczyszczony z zarzutów.

W lutym 2021 roku Sąd Okręgowy w Opolu zdecydował, że Tomasz Komenda otrzyma 12 mln zł zadośćuczynienia i 811 tys. zł odszkodowania. Niesłusznie skazany za zbrodnię miłoszycką domagał się niemal 19 mln zł.

Czytaj też:

Zabił słynnego prokuratora, a ciało 13-latka rozpuścił w kwasie. Brutalny gangster opuszcza więzienie