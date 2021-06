Zbigniew Stonoga deportowany do Polski. Kontrowersyjny biznesmen trafi do aresztu

Zbigniew Stonoga podejrzany o szereg poważnych przestępstw, w tym wielomilionowe oszustwa na szkodę darczyńców fundacji charytatywnej oraz grożenie śmiercią pracownikom wymiaru sprawiedliwości, został 2 czerwca deportowany do Polski. To efekt decyzji holenderskiego sądu. Kontrowersyjny biznesmen trafi do aresztu.

To efekt decyzji holenderskiego sądu, który wydał Polsce Zbigniewa Stonogę ściganego siedmioma Europejskimi Nakazami Aresztowania. Sąd podzielił stanowisko polskiego wymiaru sprawiedliwości o wysokiej szkodliwości czynów podejrzanego. Uznał, że zostały przez polską prokuraturę dobrze udokumentowane. Co prokuratura zarzuca Stonodze? Przeciwko Zbigniewowi Stonodze toczy się kilkanaście postępowań sądowych i kilka prokuratorskich. Jest podejrzany m.in. o przywłaszczenie ponad 5,6 mln złotych na szkodę swoich partnerów biznesowych i darczyńców fundacji charytatywnej zbierającej pieniądze na chore dzieci. Prokuratura zarzuca mu także wyłudzenie kilku milionów złotych podatku VAT, wyprowadzenie z zarządzanej przez niego spółki majątku o wartości 42 mln zł, a także pranie brudnych pieniędzy. Zbigniew Stonoga usłyszał ponadto zarzuty dotyczące pospolitych czynów kryminalnych. W jednej ze spraw jest podejrzany o grożenie pozbawieniem życia kierownikowi ambulatorium w krakowskim areszcie, a także dewastowania mienia publicznego. W innej – o podobne groźby wobec dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach, a także atak na przesłuchującą go prokurator, w którą rzucił butelką i usiłował przewrócić na nią biurko. Stonogi podróż po Europie Biznesmen wyjechał najpierw do Norwegii i tam wystąpił o azyl polityczny, argumentując, że nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. Norweskie władzy nie uznały tych argumentów i odrzuciły wniosek. O azyl polityczny bezskutecznie ubiegał się także w Holandii. Podczas jego pobytu w Holandii polskie prokuratury skierowały do sądu w Amsterdamie sześć Europejskich Nakazów Aresztowania, przez co postępowanie azylowe zostało umorzone. Czytaj też:

