Incydent na gdańskim lotnisku. Pijany mężczyzna nie został wpuszczony do samolotu

TVN24 informuje, że w minioną niedzielę doszło do incydentu na gdańskim lotnisku. Pijany mężczyzna awanturował się, po czym nie został wpuszczony do samolotu. To nie przeszkodziło mu jednak zaatakować przypadkowej osoby – czytamy.