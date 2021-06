Skandaliczne słowa w TVN24. „Okazja czyni gwałciciela”

W rozmowie z TVN24 dr Jerzy Pobocha z Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej komentował głośną sprawę 18-letniej Magdy z Świńca, która została brutalnie zamordowana. Lekarz psychiatrii poświęcił sporą część swojej wypowiedzi ofierze przestępstwa, a nie jego sprawcy. – Rozumiem młodzież, że robi marsz przeciwko przemocy, natomiast dobrze by było, żeby poza tym marszem porozmawiać na temat bezpiecznych zachowań. Co należy robić, jak należy robić, jak szczególnie powinny zachowywać się kobiety, ażeby do takiej sytuacji nie doszło – mówił lekarz.

Zdaniem dr Pobochy „okazja może czynić gwałciciela”. – Trzeba pamiętać, że tego typu sprawcy, jeżeli znajdą się w sytuacji, którą kryminolodzy nazywają „sytuacją pokusy”, to występuje również na przykład u złodziei. Jest powiedzenie, że okazja czyni złodzieja, to w tym przypadku okazja czyni gwałciciela – dodał.

Co z resocjalizacją więźniów?

Jak wyjaśnił psychiatra, kiedy sprawca zrozumie, że ofiara może zgłosić gwałt na policję, zabija ją, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej. - Licząc zresztą w sposób błędny, że to się nie wyda. Mówimy stale o resocjalizacji. To są osoby, które mają tego typu cechy osobowości, skłonności, trudności w hamowaniu swojego popędu seksualnego, że metody tak zwane resocjalizacyjne, a więc izolacja, oddziaływania w zakładach karnych, są nieskuteczne - tłumaczył.

Zdaniem lekarza zadaniem m.in. wymiaru sprawiedliwości, jest czerpanie najlepszych wzorców z krajów, które mają już od przeszło 20 lat wdrożone odpowiednie i skuteczne metody. - One są dostępne, ale musimy naszych psychologów w tym zakresie przeszkolić, by oni to umieli robić. Trzeba pamiętać o tym, że to można traktować jako pewne zaburzenie, które wprawdzie nie zwalnia ich z poczytalności, ale są to osoby mające takie specyficzne cechy osobowości, że wymaga to oddziaływań terapeutycznych, nie tylko resocjalizacyjnych - podsumował.

Brutalne zabójstwo 18-letniej Magdy

18-letnia Magdapojechała na skuterze do sklepu w Sulikowie i tam ślad po niej zaginął. Policjanci i inne osoby zaangażowane w poszukiwania przez kilka dni przeczesywali okoliczne lasy. W niedzielę 30 maja media poinformowały o odnalezieniu zwłok nastolatki.

Lokalny portal kamienskie.info przekazał, że zatrzymano domniemanego sprawcę zabójstwa dziewczyny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że okazał się nim mieszkaniec Sulikowa, który trafił w ręce policji kilka godzin przed odkryciem zwłok Magdy. Mężczyzna przyznał się do winy. 28-latkowi postawiono zarzut zabójstwa.

Zabójstwo Magdy. Kim jest zatrzymany Dawid J.?

Jak nieoficjalnie podaje Onet, zatrzymany mężczyzna był już w przeszłości karany za zgwałcenie i uduszenie koleżanki ze szkoły. Dawid J. miał popełnić tę zbrodnię w 2006 roku, gdy miał 14 lat. Na cztery lata trafił do poprawczaka. Po wyjściu z placówki usiłował zgwałcić kobietę, za co trafił na dwa lata do więzienia.