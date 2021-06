Gdzie na wakacje, kto po Bońku, strach przed drugą dawką szczepień. Nowy „Wprost”

Na całym świecie trwa wielki bój o umysły i portfele turystów. Kraje i miasta prześcigają się w pomysłach na to, co zrobić, żeby ktoś z zagranicy chciał właśnie u nich wydać pieniądze. Polskie biura turystyczne przeżywają oblężenie. Poziomy rezerwacji wróciły do rekordowego stanu sprzed pandemii. A pomysłów na przyciągnięcie klientów też nam nie brakuje.

O tegorocznych wakacjach Polaków w okładkowym tekście najnowszego numeru „Wprost” pisze Szymon Krawiec.

O czym jeszcze we „Wprost”?

„Wierzę, że Boniek dotrzyma słowa”. Czy wiceprezes Cezary Kulesza będzie chciał zająć po Zbigniewie Bońku fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej? Zdradza to w wywiadzie Roberta Felusia, w którym mówi też m.in. o tym, jak ocenia szanse naszej reprezentacji na Euro 2020.

„Nowy Ład - Polacy popierają rozwiązania podatkowe”. Joanna Miziołek dotarła do wewnętrznych badań, które zlecił rząd zaraz po ogłoszeniu Polskiego Ładu. Aż 80 proc. Polaków popiera podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł.

„Serce i rozum prezydenta”. Bronisław Komorowski w rozmowie z Agnieszką Szczepańską ocenia kogo można nazwać bogaczem, jakie są szanse na prezydenturę Beaty Szydło oraz zdradza, co łączy go z PSL.

„Zadanie opozycji to przestać być opozycją”. Leszek Miller ostro krytykuje swoich (już dawnych) kolegów z Lewicy. Wywiad Dariusza Grzędzińskiego.

„Nowy kandydat na RPO”. Dość nieoczekiwanie prof. Marcin Wiącek stał się wspólnym opozycyjnym kandydatem na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Popiera go też wicepremier Jarosław Gowin. Tekst Dariusza Grzędzińskiego.

„Czego boi się Polska?” Kupujemy tureckie drony Bayraktar TB2 do zwalczania pojazdów opancerzonych. Czy to oznacza, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla Polski – pyta i szuka odpowiedzi Bolesław Breczko.

„Covidowy przewodnik wakacyjny 2021”. Te wakacje będą inne niż wszystkie. Planując wycieczkę, trzeba sprawdzić oprócz prognozy pogody, także lokalne warunki sanitarne i zasady wjazdu do krajów – pisze Bolesław Breczko.

„Iga jest po raz pierwszy faworytką”. – To nie jest coś niezwykłego i jeżeli ktoś chce być czołowym zawodnikiem świata, to taka dodatkowa presja jest – twierdzi Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek, w rozmowie z Magdaleną Frindt.

„Bezpłatna pomoc”. Rosną statystyki młodych osób chorych na depresję. Dlatego postanowiliśmy działać – mówi Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji „Twarze depresji”. Wywiad Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Dziecko idealne i rodzice”. Problemy w domowych relacjach często wynikają ze zbyt wysokich standardów, jakie nakładamy na siebie i bliskich, także na dzieci – wynika z badania Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

„Weźmy przykład z Czechów”. Umożliwienie sprzedaży alkoholu przez internet nie sprawi, że Polacy się rozpiją – przekonuje Marek Jakubiak, przedsiębiorca i były poseł Kukiz'15, w rozmowie z Dariuszem Grzędzińskim.

„Produkcja mikroprocesorów to szansa”. Są w komputerach, konsolach i komórkach. Tyle tylko, że... brakuje ich na całym świecie. Na mikroprocesorach można nieźle zarobić, czemu więc nie miałaby tego robić także Polska – pisze Bolesław Breczko.

„Katastrofa demograficzna w Chinach”. Partia komunistyczna pozwoliła Chińczykom na posiadanie aż trojga dzieci. Ma to powstrzymać katastrofę demograficzną, wywołaną przez tę samą partię pół wieku temu. Materiał Jakuba Mielnika.

„Wiadomości z innego świata”. Sprawdzamy, co dzieje się w rejonach świata, do których rzadko zaglądają polskie media. Kibice piłkarscy będą w szoku, zwolennicy parytetu kobiet w parlamencie też – pisze Mateusz Zieliński.

„Papierosy powinny być sprzedawane spod lady”. – Trzeba podnieść ceny papierosów i wprowadzić zmiany legislacyjne, które sprawdziły się w innych krajach – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Piotr Jankowski, kardiolog i propagator zdrowego stylu życia.

„Szczepionki nas uratowały”. Czym grozi niezgłoszenie się na drugą dawkę? Kto rozpuszcza fałszywe informacje na temat szczepień? – wyjaśnia w rozmowie z Katarzyną Pinkosz dr Wojciech Feleszko, ceniony pediatra i immunolog.

„Obrazy dzisiejszej i wczorajszej popkultury”. Wybitne seriale filmowe zapisują świat, a w popkulturowych zjawiskach zapisała się na przykład transformacja ustrojowa i wielkie tęsknoty ludzi za wyrwaniem się z PRL-owskiej zgrzebności. Ciekawe książki na (nie tylko) długi weekend poleca Leszek Bugajski.

„Śniegu już nigdy nie będzie – recenzja”. Felieton Michała Witkowskiego.