Nowak musi wpłacić milion złotych poręczenia. „Cały majątek jest zabezpieczony”

Obrońca Sławomira Nowaka mec. Joanna Broniszewska powiedziała w rozmowie z Onetem, że kwota poręczenia majątkowego w wysokości miliona złotych jest dla Sławomira Nowaka bardzo wysoka, szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę fakt dotychczasowych zabezpieczeń majątkowych. - Teraz uzbieranie tej kwoty jest priorytetem, bo od tego uzależnione jest to, czy Sławomir Nowak pozostanie na wolności. Do tej pory zabezpieczenie majątkowe objęło środki pieniężne na rachunkach bankowych, oszczędności oraz nieruchomość Sławomira Nowaka i jego żony. Oznacza to, że cały majątek mojego klienta został już zabezpieczony do toczącej się sprawy - tłumaczyła prawniczka.

Sprawa Nowaka. Postanowienie sądu podlega zaskarżeniu

Adwokatka dodała, że fakt, iż były minister transportu pozostaje na wolności jest najważniejszy. - Zbigniew Ziobro twierdzi, że jest zdeterminowany, by Sławomir Nowak wrócił do aresztu, ale on jest na wolności i tak pozostanie, jeżeli do 18 czerwca uregulujemy poręcznie majątkowe w wysokości miliona złotych. Postanowienie sądu z wtorku, które mówi o milionie złotych, podlega zaskarżeniu. Czekamy więc teraz na uzasadnienie i argumentację orzeczenia sądu. Wtedy podejmiemy dalsze kroki prawne - zapowiedziała mec. Broniszewska.

Nowak ma wrócić do aresztu

2 czerwca Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznawał zażalenie w sprawie decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 kwietnia 2021 roku, na mocy której Sławomir Nowak mógł wyjść z aresztu. Prokuratura wnioskowała o przedłużenie aresztu dla byłego ministra transportu do lipca 2021 roku. Sędzia Dorota Radlińska z Sądu Apelacyjnego uznała, że Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu. Będzie mógł z niego wyjść warunkowo wpłacając milion złotych poręczenia majątkowego. Sąd odroczył sporządzenie postanowienia na 7 dni, odroczył także wykonanie postanowienia do 19 czerwca 2021 roku.

Dlaczego Nowak trafił do aresztu?

Nowak przebywał w areszcie od lipca 2020 roku, a sam areszt był mu już kilka razy przedłużany. O samych zarzutach wobec Nowaka wiadomo niewiele, prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie podała szczegółów, wiadomo jedynie, że ciążą na nim podejrzenia przyjmowania i żądania korzyści majątkowych (korupcja) w czasach, gdy kierował Państwową Agencją Drogową Ukrainy Ukrawtodor. Śledczy podejrzewają go także o pranie brudnych pieniędzy.

