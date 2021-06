Abp Jędraszewski: Polska nie może być krajem niepłodnych lub mordujących nowe życie matek

3 czerwca 2021 roku w Kościele obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwana Bożym Ciałem. Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała w naszym kraju sięga XIV wieku. Charakterystyczne dla tej uroczystości są procesje, które są formą publicznego wyznania wiary.

Abp Jędraszewski: To Kościół jednoczył Polskę

W tym roku z racji pandemii ograniczone zostały centralne obchody na głównych ulicach miast, natomiast odbywają się niewielkie procesje parafialne. Mszy świętej na Wawelu przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

– Najważniejszym elementem zespalającym nasze polskie dzieje jest chrześcijaństwo. Dobitnie mogliśmy przekonać się o tym zarówno w czasach zaborów, jak i w całym pięćdziesięcioleciu zawartym między latami 1939 i 1989. Gdy zabrakło państwa polskiego lub gdy jego suwerenność była poważnie osłabiona, siłą narodu był wtedy Kościół, który w dużej mierze brał na siebie także te sprawy i obowiązki, które w czasie wolności spoczywają zwykle na strukturach państwowych – mówił metropolita krakowski. W swoim kazaniu kościelny hierarcha zaznaczył, że w czasie zaborów to Kościół jednoczył naród.

Abp Jędraszewski przytoczył słowa kard. Wyszyńskiego

Abp Jędraszewski przytoczył także słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś. Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez tysiąclecie i spotęgowane w czasach współczesnych. Chcemy żyć i możemy żyć! Naród nie jest na dziś, ani też na jutro”.

Duchowny dodał, że w jego opinii naukowym fundamentem duchowej jedności i trwałości narodu jest biologiczna ciągłość i siła. Przytoczył także inne słowa kard. Wyszyńskiego, który w 1970 roku apelował do Polaków, aby nie poddawali się wygodnictwu, egoizmowi i wrogości życia, nie naśladowali modnych lalek, których pełne są teatry, kabarety, kawiarnie, redakcje, nie naśladowali kobiet, wyśmiewających matki, które urodziły Polsce i Kościołowi trzecie, czwarte, czy piąte dziecko. – Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! – mówił prymas.

– Na silnym fundamencie ciągłości biologicznej buduje się moc kulturowa narodu – jego duch, jego przywiązanie do trwałych wartości, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To one decydują o jego duchowej tożsamości i to one powinny być bronione za wszelką cenę, także, jeśli trzeba, za cenę przelanej krwi i oddanego ojczyźnie z całą świadomością własnego życia – podsumował abp Jędraszewski.

