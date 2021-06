Nowa uczelnia Ordo Iuris z mocnym zapleczem finansowym. Kto ją sponsoruje?

Portal przypomina, że nowa uczelnia Ordo Iuris rozpoczęła swoją działalność z wielką pompą. Wsparcie inicjatywy ogłosili choćby wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, czy minister edukacji Przemysław Czarnek. List z gratulacjami przesłał także premier Mateusz Morawiecki.

Uczelnia, jak głosili jej założyciele, ma być „kuźnią naukowych elit Międzymorza”. Onet jest jednak zdecydowanie bardziej stanowczy i wskazuje, że profil uczelni jednoznacznie wskazuje na jej ultrakatolickie zabarwienie. Na nowej uczelni mają bowiem wykładać nie tylko działacze Ordo Iuris, czy przedstawiciele rządu i jego instytucji, ale i „plejada ultrakonserwatystów z USA i Europy Centralnej”, w tym głównie z Węgier – czytamy.

Głównym sponsorem uczelni jest „konserwatywny biznesmen”

Onet przyjrzał się finansom Collegium Intermarium i w długim tekście wskazuje na kilka źródeł, z których płyną pieniądze. Głównym inwestorem jest firma Pawła Witaszka i jego syna Franciszka, których portal nazywa „konserwatywnymi biznesmenami” z uwagi na przedsięwzięcia z przeszłości. Firma ta wyłożyła na uczelnię co najmniej 3 mln zł.

Jak podaje portal, pieniądze Witaszków przeplatają się w inwestycjach Ordo Iuris nie od dziś. Fundacja Rodziny Witaszków jest bowiem sponsorem strategicznym fundacji Edukacja do Wartości. Fundacja Edukacja do Wartości to z kolei formalny założyciel Collegium Intermarium. Prezesem fundacji jest Tymoteusz Zych, który jest jednocześnie wiceprezesem Ordo Iuris. I analogicznie – prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski jest jednocześnie wiceprezesem Edukacja do Wartości.

Fundację Edukacja do Wartości, oprócz spółki Pawła i Franciszka Witaszków, finansowo wspiera również rządowy Narodowy Instytut Wolności. Choć organizacja powstała dopiero w 2020 roku, już na początku 2021 roku otrzymała 500 tys. zł dotacji z NIW, a teraz ubiega się o kolejne 1,4 mln zł. Onet wskazuje, że prezes fundacji Tymoteusz Zych, a teraz także rektor Collegium Intermarium zasiada w NIW, z którego jego fundacja otrzymuje pieniądze. Gdy instytucja pytana była o nasuwający się tu na myśl konflikt interesów, Ordo Iuris odpowiedziało, że „Zych nie podejmuje decyzji o dotacjach”.

Portal odnotowuje także silne związki Ordo Iuris i nowej uczelni z węgierskim Alapjogokért Központ (Centrum Praw Podstawowych). Jak ujawniło międzynarodowe śledztwo VSquare.org – organizacja ta zyskuje zakulisowe wsparcie finansowe od węgierskiego rządu.

Czytaj też:

Ordo Iuris pozwało Biedronia i Senyszyn za znieważenie Jana Pawła II