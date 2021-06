Cichanouska odpowiedziała Terleckiemu: Nie sądzę, że to w porządku

Ryszard Terlecki skomentował za pośrednictwem Twittera spotkania Swiatłany Cichanouskiej z przedstawicielami polskiej opozycji m.in. Rafałem Trzaskowskim oraz zapowiedziany przez prezydenta Warszawy udział Białorusinki na Campusie Polska. „Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie” – napisał wicemarszałek Sejmu. „My popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników” – dodał polityk PiS.

Cichanouska skomentowała wpis Terleckiego

Swiatłana Cichanouska odniosła się do wpisu wicemarszałka Sejmu w rozmowie z TVN24. – Teraz nie walczycie przeciwko sobie, tylko za Białorusinów. Nie wydaje mi się, byśmy musieli być w centrum sporu. Na Białorusi pojawia się pytanie, dlaczego mielibyśmy być. To bardzo dziwny tweet – powiedziała opozycjonistka. – Nie sądzę, że to w porządku wobec sytuacji, w której są Białorusini. Jest porozumienie pomiędzy wszystkimi partiami politycznymi. Białoruś jednoczy w tym wyjątkowym momencie – dodała.

Opozycja krytykuje Terleckiego

Wpis Terleckiego spotkał się ze sporą falą oburzenia. – Jestem bardzo zdziwiony, że wicemarszałek Sejmu – bez względu z jakiej opcji – może tak otwarcie budować negatywną narrację w stosunku do naszych partnerów z opozycji na Białorusi. Marszałek Terlecki jak zwykle wykazał się emocjonalnością, ale nie mądrością. Brak mądrości i roztropności w sprawach polityki międzynarodowej widać nie tylko u Terleckiego – przypominam sobie słowa ministra Witolda Waszczykowskiego, który o polityce zagranicznej opowiadał nieprzebrane głupoty – skomentował Krzysztof Gawkowski.

