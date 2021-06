Terlecki tłumaczy się ze swoich słów. „Jak łatwo stracić sympatię większości Polaków”

Ryszard Terlecki skomentował za pośrednictwem Twittera spotkania Swiatłany Cichanouskiej z przedstawicielami polskiej opozycji m.in. Rafałem Trzaskowskim oraz zapowiedziany przez prezydenta Warszawy udział Białorusinki na Campusie Polska. „Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie” – napisał wicemarszałek Sejmu. „My popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników” – dodał polityk PiS.

Terlecki nie przeprosi za swoje słowa



Słowa wicemarszałka Sejmu wywołały falę oburzenia wśród m.in. polityków opozycji czy komentatorów na Twitterze. Po kilku godzinach Ryszard Terlecki zamieścił kolejny wpis, tym razem na Facebooku, w którym tłumaczy, co miał na myśli. „Oburzonym moimi słowami wyjaśniam, że w czasie gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy, Cichanouska zgadza się brać udział w mityngu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów, kwestionuje legalność państwowych instytucji i wspiera łamiących prawo sędziów” – stwierdził polityk PiS.



Wicemarszałek Sejmu dodał, że „Cichanouska ma tam występować razem z liderem opozycji wobec rządu Victora Orbana”. „Gratuluję pomysłu. Co innego spotykać się z kim tylko ma ochotę, a co innego brać udział w werbunku antyrządowych kadr. Oto jak łatwo stracić sympatię większości Polaków” – podsumował.

Cichanouska skomentowała wpis Terleckiego

Swiatłana Cichanouska odniosła się do wpisu wicemarszałka Sejmu w rozmowie z TVN24. – Teraz nie walczycie przeciwko sobie, tylko za Białorusinów. Nie wydaje mi się, byśmy musieli być w centrum sporu. Na Białorusi pojawia się pytanie, dlaczego mielibyśmy być. To bardzo dziwny tweet – powiedziała opozycjonistka. – Nie sądzę, że to w porządku wobec sytuacji, w której są Białorusini. Jest porozumienie pomiędzy wszystkimi partiami politycznymi. Białoruś jednoczy w tym wyjątkowym momencie – dodała.

