Nowe rozporządzenie, rząd luzuje obostrzenia. Jeden zakaz nadal utrzymany

W rozporządzeniu z 5 czerwca, które opublikowano w Dzienniku Ustaw, przewidziana jest możliwość szczepienia przeciwko koronawirusowi tych osób, które ukończyły już 12 lat.

Rząd luzuje, ale zgromadzenia spontaniczne dalej zakazane

W rozporządzeniu uchylono zapis ograniczający organizowanie zgromadzeń, który mówi, że „...zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (...),z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia (...), albo decyzji”, w którym mówi ustawa o zgromadzeniach.

To oznacza, że w mocy utrzymano zakaz zgromadzeń spontanicznych.

Koronawirus w Polsce. Znoszenie obostrzeń

Z 50 do 150 osób podnosi dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży.

Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. Rozporządzenie uchyla zakaz urządzania gier hazardowych na automatach oraz działania kasyn.

Działanie siłowni, klubów i centrów fitness będzie możliwe pod warunkiem zachowania reguły 1 osoba na 15 m kw. Podobny jest warunek dopuszczalności działania sal zabaw, przy czym do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Rozporządzenie znosi nakaz, mówiący, że działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach jest dopuszczalna w ogródku gastronomicznym.

Zasady z tego rozporządzenia będą obowiązywać do 25 czerwca.