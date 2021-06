„Kościół w Polsce jest winny każdej łzy”. Ostry list do Episkopatu w sprawie abp. Jędraszewskiego

W Boże Ciało, 2 czerwca tego roku, abp Marek Jędraszewski wygłosił kazanie, które szeroko komentowano. Głównie za sprawą tych słów hierarchy:

– Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej!

„Okrutne słowa abp. Jędraszewskiego o niepłodnych”. Jest pismo do Episkopatu

Na te słowa zareagowało Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”, które wystosowało list otwarty do Konferencji Episkopatu Polski. „Oburzeni okrutnymi słowami arcybiskupa Jędraszewskiego (...), napisaliśmy list otwarty do Konferencji Episkopatu Polski, który po przetłumaczeniu wyślemy również do Stolicy Apostolskiej” – czytamy, a wpis na stronie stowarzyszenia brzmi „Okrutne słowa abp. Jędraszewskiego o niepłodnych”.

Jak pisze stowarzyszenie „Nasz Bocian”, zabiera głos w imieniu 1,5 miliona niepłodnych par, ich rodzin, przyjaciół i wszystkich, „którzy dostrzegają niezwykle trudną sytuację, w jakiej znajdują się niepłodni w Polsce”.

W liście czytamy:

„My niepłodni, nasze dzieci i rodziny niemal każdego tygodnia słuchamy, jak strasznych czynów się dopuszczamy podejmując leczenie. Podczas kazań, w listach duszpasterskich czy w instalacjach Grobu Pańskiego zrównuje się nas złodziejami, a nawet z mordercami. Co gorsza, o naszych dzieciach słyszymy, że nie mają dusz, są naznaczone bruzdami czy też wytworami Frankensteina. Takie słowa padają z ust zarówno zwykłych księży wikariuszy, jak i wysokich urzędników polskiego Kościoła. Kościół nigdy nie przeprosił nas, naszych dzieci i naszych rodzin. Nigdy nie sprostował kłamliwych słów, które padają z ust najwyższych hierarchów polskiego KK”.

„Nasz Bocian” odpowiada abp. Jędraszewskiemu

Na tym nie koniec, ponieważ stowarzyszenie wylicza, że Kościół odmawia osobom niepłodnym prawa do leczenia z zastosowaniem najskuteczniejszych metod (jak zapłodnienie pozaustrojowe), a tych, którzy skorzystali z takich „zdobyczy medycyny”, piętnuje.

„Ci z nas, którzy skorzystali ze zdobyczy medycyny, by zostać rodzicami a są wierzący, zostają wykluczeni ze społeczności kościoła, z powodu grzechu który zdaniem KK popełnili. Aby powrócić na łono kościoła są zmuszani do wyrażenia żalu z powodu leczenia. Czy można od rodziców wymagać, aby żałowali czegoś, co pozwoliło przyjść na świat ich najbardziej wyczekiwanemu dziecku?” – czytamy w liście.

W dalszej części pada: „Polski Kościół Katolicki jest współwinny każdego, nienarodzonego dziecka w rodzinie dotkniętej niepłodnością. Kościół Katolicki w Polsce jest współwinny każdemu rozwodowi pary, która nie wytrwała wspólnie na trudnej drodze niepłodności. Kościół katolicki w Polsce jest winny każdej łzy, wylanej przez niepłodnych, ich dzieci i rodziny po usłyszeniu kolejnych, nieprawdziwych i piętnujących słów z ust księdza, biskupa czy arcybiskupa. W imieniu naszej społeczności domagamy się przeproszenia nas i naszych rodzin za słowa, które padły 3 czerwca 2021 r. z ust abp Marka Jędraszewskiego. Jednocześnie, w imieniu niepłodnych należących do KK prosimy o jednoznaczną deklarację, czy jest dla nich bezwarunkowe miejsce w polskim Kościele”.