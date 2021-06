Justyna Socha wykorzystała wizerunek zmarłego do promowania zbiórki pieniędzy. Matka prosi o usunięcie wpisu

Liderka ruchu antyszczepionkowego w Polsce, działająca w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP”, Justyna Socha zamieściła na Facebooku wpis, w którym łączy śmierć Krzysztofa Baranowskiego ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi. Socha udostępniła wspomnienie o nim informujące o uroczystościach pogrzebowych (odbyły się 1 czerwca) i dopisała:

„Chłopak 18 lat, 4 dni po zastrzyku. Wczoraj był pogrzeb. Zmarł we śnie... Czy kolejne będzie Twoje dziecko?”.

Socha nie podała żadnych dowodów na to, że śmierć Baranowskiego miała związek ze szczepieniem, nie ma nawet potwierdzenia, że nastolatek był zaszczepiony. Antyszczepionkowej działaczce nie przeszkodziło to jednak w połączeniu jego śmierci ze szczepieniami. W dodatku Justyna Socha w tym samym wpisie zachęciła do wzięcia udziału w proteście przeciwko „przymusowi szczepień” i prosi o datki dla „STOP NOP”.

Socha łączy śmierć nastolatka ze szczepieniami. Matka prosi o usunięcie posta

W komentarzach pod wpisem Sochy rozgorzała nie tylko gorąca dyskusja, ale też apel kobiety, która wskazuje, że jest matką nastolatka. Ewa Baranowska napisała: „Jestem matką Krzysztofa, bardzo proszę o usunięcie tego posta” (jak dotąd to nie nastąpiło).

Wśród komentarzy znalazło się wiele głosów wsparcia dla kobiety, a także informacja, że zgłosiła ona sprawę na policję. Socha miała też zaniżyć wiek Krzysztofa Baranowskiego.

Socha pobrała wspomnienie o Baranowskim ze strony 3. Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.

facebook