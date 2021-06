Gowin za kilka dni poza rządem? „Biorę pod uwagę taki scenariusz”

Pytany o wpis Ryszarda Terleckiego dotyczący liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej Jarosław Gowin powiedział w Polsat News, że tego typu słowa są niedopuszczalne. – Nie mogłem uwierzyć, że one naprawdę wyszły spod palców marszałka Terleckiego, natomiast czy powinien stracić stanowisko, to w pierwszej kolejności pytanie do władz PiS – stwierdził wicepremier. Lider Porozumienia dodał, że ma nadzieję, iż wicemarszałek Sejmu się zreflektuje i przeprosi. Dodał, że nie rozmawiał w tej sprawie z Jarosławem Kaczyńskim.

Gowin: Nie zmienię zdania ws. RPO

Pytany o ostatnią rozmowę z prezesem PiS Jarosław Gowin zdradził, że doszło do niej przed długim weekendem i dotyczyła ona wyborów nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. – Porozumienie rozważało kandydaturę Lidii Staroń, ale w demokratycznym głosowaniu wygrał inny kandydat – Marek Konopczyński. Była niepisana umowa, że tym razem to my wybieramy kandydata na RPO i myślałem, że PiS to uszanuje – tłumaczył dodając, że Porozumienie nie poparło kandydata wystawionego przez całą opozycję, a osobę zaproponowaną przez PSL, która jest świetnym ekspertem i współpracowało z formacją zachowując całkowity dystans do wszystkich partii politycznych.

Rząd bez Porozumienia?

Jednocześnie Jarosław Gowin zapewnił, że w sprawie wyboru nowego RPO na pewno nie zmieni zdania. – W tej sprawie nie ma żadnych ustaleń w umowie koalicyjnej, każda partia może głosować tak, jak uważa to za stosowne. Nie zmienię swojego stanowiska, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do poważnych konsekwencji – wyjaśnił. – Sugerowanie, że mogłoby dojść do wypchnięcia Porozumienia z rządu jest sprzeczne z interesem tego rządu. Biorę jednak pod uwagę takie scenariusze, ponieważ zauważam formy wypowiedzi i aktywności o charakterze wrogości – powiedział w Polsat News Jarosław Gowin.

Gowin dodał, że wypchnięcie Porozumienia kończyłoby projekt Zjednoczonej Prawicy i oznaczałoby, że Polska wchodzi w fazę turbulencji, jeśli chodzi o rządzenie. – Nie ma rozmów o nowej umowie koalicyjnej. Jeśli PiS chciałoby taką zawierać, to tylko w obrębie trzech partii dotychczas tworzących Zjednoczoną Prawicę – podsumował.

