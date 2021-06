Terlecki nie przeprosi Cichanouskiej. „Napisałem do niej list, musi wiedzieć, z kim ma do czynienia”

Ryszard Terlecki skomentował za pośrednictwem Twittera spotkania Swiatłany Cichanouskiej z przedstawicielami polskiej opozycji m.in. Rafałem Trzaskowskim oraz zapowiedziany przez prezydenta Warszawy udział Białorusinki na Campusie Polska. Słowa wicemarszałka Sejmu o tym, że liderka białoruskiej opozycji może szukać pomocy w Moskwie wywołał falę oburzenia. Opozycja złożyła wniosek o odwołaniepolityka PiS ze sprawowanej funkcji.

Terlecki nie przeprosi Cichanouskiej

We wtoek 8 czerwca Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom w Sejmie, że nie przeprosi Swiatłany Cichanouskiej. – No nie, przepraszać z pewnością nie będę. Bo nie widzę powodu – stwierdził. Wicemarszałek Sejmu dodał, że napis list do liderki białoruskiej opozycji, w którym wyjaśnił z kim ma do czynienia zadając się z Campusem Polska.

Campus Polska Przyszłości – co to jest?

Campus Polska Przyszłości to nowy projekt Rafała Trzaskowskiego. Są w niego zaangażowani także prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz poseł Sławomir Nitras. – Ma on być przestrzenią dialogu i współpracy dla wszystkich ludzi dobrej woli. W Polsce są setki tysięcy aktywnych młodych ludzi, którzy wykonują tytaniczną pracę. Działają w stowarzyszeniach i fundacjach charytatywnych, pracują w samorządach – lokalnie budują swoje małe ojczyzny. Jednak często ich inicjatywy nie są skoordynowane, a organizacje i liderzy mają ze sobą za mało kontaktu – tłumaczył prezydent Warszawy.

W dniach 27 sierpnia – 2 września 2021 roku w olsztyńskim miasteczku studenckim Kortowo ma się odbyć inauguracja Campusu w postaci m.in. warsztatów i paneli dyskusyjnych oraz debaty prezydenckiej samorządowców.

