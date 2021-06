Śmierć prof. Łapińskiego i jego żony. Są wyniki sekcji zwłok

Karol Radziwinowicz z Prokuratury Rejonowej w Białymstoku powiedział w rozmowie z Onetem, że są już wyniki sekcji zwłok prof. Tadeusza Łapińskiego z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz jego żony dr Małgorzaty Michalewicz. – Wczorajsza sekcja zwłok wskazała prawdopodobną przyczynę śmierci, ale nie czuję się zobligowany, żeby o tym mówić, bo mogą to być dane wrażliwe. Nie mogę o tym mówić, bo jest to część postępowania – przekazał śledczy. Prokurator dodał, że wykonane czynności nie potwierdziły, że przyczyną śmierci było porażenie prądem. Wykluczono także udział osób trzecich. Konieczne będzie wykonanie dodatkowych badań: histopatologicznych, chemicznych i toksykologicznych.

Wykluczony udział osób trzecich

Prowadzone w sprawie śledztwo zakwalifikowano z artykułu 155 kk, czyli jako nieumyślne spowodowanie śmierci. – To jedynie wstępna kwalifikacja prawna i nie znaczy, że szukamy osób trzecich czy postronnych, w tym przypadku w grę wchodził prąd, więc np. że szukamy elektryków, budowniczych basenu. Jeżeli uznamy, że ciąg zdarzeń albo okoliczności całokształtu tego zdarzenia, np. ukryte choroby wskażą coś innego, zmienimy klasyfikację czynu – stwierdził.

Karol Radziwinowicz zaznaczył, że gdyby już dziś wiedział, że przyczyny śmierci były naturalne, czyli zawał, tętniak, udar – to zakończyłby postępowanie. – Zakończyliśmy czynności w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku. Jeżeli rodzina zmarłych się zgłosi do prokuratury o zezwolenie na pochowanie bliskich, to takie zezwolenie otrzyma – podsumował.

