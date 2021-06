Beata Morawiec o decyzji Izby Dyscyplinarnej SN. Mówi o ogromnej karze

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uznała w poniedziałek, że sędzia Beata Morawiec zachowa immunitet. To oznacza, że może dalej orzekać. Wcześniej Izba Dyscyplinarna SN uchyliła sędzi immunitet, zawiesiła ją w czynnościach służbowych i obniżyła jej wynagrodzenie o 50 proc. Uchylenia immunitetu Morawiec domagała się prokuratura, która chciała postawić sędzi zarzuty przywłaszczenia środków publicznych i nadużycia uprawień.

We wtorek Morawiec stawiła się w pracy – informuje krakowska „Wyborcza”. – Wracam do pracy, która jest celem mojego życia, moją misją i pasją. I to jest w tym momencie dla mnie najważniejsze – powiedziała na konferencji prasowej w Krakowie wyraźnie wzruszona sędzia. Morawiec dodała, że na razie nie dostała zaproszenie od prezes sądu, ale liczy na to, że szybko zostaną jej wyznaczone wokandy.

Sędzia Beata Morawiec o decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ws. immunitetu

Na razie uchwała Izby Dyscyplinarnej nie dotarła do władz sądu. Morawiec zaznaczyła, że „pozbawianie jej możliwości orzekania było dla niej ogromną karą”. Sędzia podziękowała wszystkim, którzy ją wspierali. Morawiec wyraziła zadowolenie, że „dalej będzie mogła służyć obywatelom na stanowisku, na które powołał ją Lech Wałęsa”.

– Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiała cieszyć się w ten sposób po tak długim okresie braku możliwości spełniania moich marzeń i celów zawodowych – podsumowała Morawiec. Sędzia dodała, że nie słyszała uzasadnienia i nie wie, dlaczego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zmieniła zdanie ws. immunitetu.

Czytaj też:

Jest decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie sędzi Beaty Morawiec