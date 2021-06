Pogoda na dziś. Przelotne opady deszczu i lokalne burze

Pogoda na środę 9 czerwca

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu kraju wzrastające po południu do dużego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami.

Temperatura wyniesie od 22 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, 25 st. C w centrum kraju do 26 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 90km/godz.

