„Kaczor do wora, wór do jeziora”. Nauczycielka odpowie za... nawoływanie do znęcania się nad zwierzętami

Kulisy sprawy opisuje „Wyborcza” . Iwona Ochocka, dyrektorka niepublicznej szkoły w Tczewie, jest też działaczką feministyczną i członkinią partii Wiosna. Kobieta była czynnie zaangażowana w jesienne protesty Strajku Kobiet, które wybuchły po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającym de facto prawo aborcyjne w Polsce. Nagrania z demonstracji stały się przyczyną późniejszych problemów nauczycielki.

Wszystko za sprawą wznoszonych przez nią okrzyków „Kaczor do wora, wór do jeziora” . Stały się one przyczyną wszczęcia postępowania przez Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy wojewodzie pomorskim. W tym samym czasie pracę stracił mąż Ochockiej, który przez 15 lat zatrudniony był w państwowej Grupie Lotos.

SMS od posła PiS

Jak donosi „Wyborcza”, zawiadomienie w sprawie nauczycielki miał złożyć poseł PiS Kazimierz Smoliński. Sam zainteresowany zaprzeczył w rozmowie z Wirtualną Polską. Dziennikarze „GW” dostali jednak do dowodu z akt sprawy – SMS-a od polityka do pomorskiej kurator oświaty Małgorzaty Bielang. Jak podkreślają, donosów na Ochocką było więcej – m.in. ze strony innych nauczycielek.

Strajk Kobiet. O co oskarżana jest nauczycielka z Tczewa?

Ciekawe jest to, za co odpowiada kobieta. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy wojewodzie, Barbara Leśniewska, postawiła nauczycielce dwa zarzuty. Jeden dotyczy zorganizowania protestów w czasie pandemii, w których udział brała młodzież i dzieci. Drugi – „nawoływania do niehumanitarnych i nieetycznych postaw”. Jak podkreśla „Wyborcza”, rzecznik nie powiązała jednak okrzyków z osobą Jarosława Kaczyńskiego, a... znęcaniem się nad zwierzętami. „Okrzyk jest akceptowaniem sadystycznego zachowania ludzi wobec zwierząt” – czytamy.

Sprawą nie chciała zająć się Komisja Dyscyplinarna przy wojewodzie pomorskim. Skargę na decyzję komisji złożył jednak Rzecznik Praw Dziecka, a rozpatrzyła ją komisja dyscyplinarna przy Ministerstwie Edukacji w Warszawie. Ta kazała komisji przy wojewodzie wszcząć postępowanie. Iwona Ochocka na razie nie ma informacji, co dalej z jej sprawą.

