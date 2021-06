Nowa partia w Sejmie. Kamil Bortniczuk podał nazwę i zapowiedział uzupełnienie Polskiego ładu

W maju grupa wyrzuconych z Porozumienia polityków w tym Adam Bielan oraz Kamil Bortniczuk zapowiedzieli utworzenie nowej formacji politycznej. W jej skład według dziennikarzy mają wejść także wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, sekretarz stanu w resorcie ds. funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, minister bez teki Michał Cieślak oraz poseł Włodzimierz Tomaszewski.

Będą zmiany w Polskim ładzie?

Kamil Bortniczuk zdradził w rozmowie z Onetem, że w ciągu dwóch tygodni, jeszcze w czerwcu zostanie zorganizowana konwencja, podczas której zostanie zaprezentowany program nowej partii. Chodzi konkretnie o uzupełnienie Polskiego ładu. – Nasze propozycje będą na tyle ciekawe, że będzie się o nich mówiło. Będą nas wyróżniać i uzupełniać Polski Ład i spowodują, że ten bardzo dobry program, dzięki naszej imprezie będzie jeszcze bardziej doceniony – wyjaśnił poseł.

Były polityk Porozumienia zdradził również nazwę nowej formacji. – Będzie to Partia Republikańska. Sukcesem jest to, że jako owa partia znajdziemy się od razu w koalicji rządzącej i będziemy mieli wpływ na to, co się w Polsce dzieje – zapewnił. Powołanie nowej partii oznacza bowiem, że w Zjednoczonej Prawicy oprócz Porozumienia i Solidarnej Polski PiS będzie miało nowego koalicjanta.

Gowin zostanie zmarginalizowany?

Jak pisał we „Wprost” Dariusz Grzędziński, Prawo i Sprawiedliwość straciło cierpliwość do Jarosława Gowina i pozostałych przy nim polityków Porozumienia. Gowin i jego ludzie mają zostać zmarginalizowani, a wszystko za sprawą polityków Bielana.

