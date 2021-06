Nietypowe zjawisko na niebie nad Szczecinem. Wszystko przez... kunę

W nocy ze środy na czwartek 3 czerwca kamery w Szczecinie zarejestrowały krótki, intensywny rozbłysk nad EC Pomorzany – informuje portal wszczecinie.pl. Zjawisko to można obejrzeć w serwisie YouTube. Jaka była przyczyna wystąpienia rozbłysku? Z prośbą o wyjaśnienie dziennikarze wspomnianego źródła zwrócili się do Zespołu Elektrowni Dolna Odra – PGE GiEK S.A., do której należy EC Pomorzany.

Szczecin. Nietypowe zjawisko na niebie

3 czerwca 2021 r. ok. godz. 00:22 w EC Pomorzany nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej jednego z bloków energetycznych, w wyniku przedostania się kuny na szynoprzewody transformatora. Zdarzenie nie miało wpływu na produkcję energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowni Pomorzany, ponieważ zwarcie nastąpiło na instalacji niepracującego wówczas bloku – powiedziała Sandra Apanasionek, rzecznik prasowy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rzeczniczka zapewniła jednocześnie, że układ zabezpieczeń zadziałał prawidłowo, wyłączając transformator w trybie awaryjnym. – Systemy zabezpieczeń oraz układy rezerwowego zasilania są tak zaprojektowane, aby wyłączenie jednego urządzenia z ruchu nie spowodowało sytuacji zagrażającej odstawieniem bloków energetycznych – kontynuowała Sandra Apanasionek w rozmowie z portalem wszczecinie.pl.

