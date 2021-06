NA ŻYWO: Konferencja Morawieckiego i Niedzielskiego ws. zmian w obostrzeniach

Rząd już wcześniej komunikował, że ostatnie zmiany w rygorach były „kosmetyczne”, a chce, aby na okres wakacyjny zaplanować długofalową strategię dla wielu branż. W czwartek 10 czerwca zorganizowano w tej sprawie konferencję prasową premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

16:14 Dziennikarze pytają, kto zweryfikuje, czy osoby, które zadeklarują np. przed koncertem, że są zaszczepione. Minister zdrowia odpowiada: - Udostępniamy dzisiaj w sklepie Google aplikację, która umożliwia odczytywanie tych kodów. Wczoraj udostępniliśmy taką aplikację na iOS. W zasadzie teraz na każdej komórce jest czytnik tego QR kodu. Teraz to jest odpowiedzialnością organizatora, żeby przestrzegać limitów, tak mamy skonstruowaną regulację. 16:10 Minister zdrowia odpowiada na pytania o pilotażowy program NFZ, w ramach którego dzwoniono do Polaków i Polek z propozycją szczepienia. Jak mówi Adam Niedzielski, pilotaż przyniósł dobre wyniki.



Na razie na program trzeba będzie poczekać, choć minister mówi, że ruszy on niedługo. 16:07 – W najbliższych dniach, jutro, bądź najpóźniej w sobotę, zostanie przygotowane odpowiednie rozporządzenie, które będzie regulowało wszystkie szczegóły – ogłasza Adam Niedzielski. 16:05 Wszystkie zmiany w obostrzeniach od 26 czerwca, co ważne, limity nie obowiązują osób zaszczepionych:



– Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m².

– Świątynie – maksymalnie 75 proc. obłożenia.

– Dyskoteki – maksymalnie 150 osób.

– Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - bez zmian, maksymalnie 150 osób, Zgromadzenia - maksymalnie 150 osób.

– Transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos.

– Wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia.

– Kina i teatry - maksymalnie 75 proc. obłożenia.

– Hotele - maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.

– Restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia.

– Widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 proc. obłożenia. 16:02 - Otwieramy też dyskoteki, limit obowiązujący będzie wynosił 150 osób, do którego nie będą zaliczały się osoby zaszczepione - mówi Adam Niedzielski. 15:58 - Dziś średnia tygodniowa zakażeń na 100 tys. mieszkańców spadła poniżej jednego. Strategia ścieżki luzowania obostrzeń się spełnia - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. 15:55 Szef rządu ogłasza: Wszystkie limity nie będą dotyczyły osób zaszczepionych. 15:54 Szef rządu ogłasza zmiany od 26 czerwca:



- Targi i konferencje będą mogły przyjmować więcej osób (1 osoba na 10 m2)

- Na wydarzeniach sportowych i koncertach (na obiektach sportowych) będzie mogło być więcej widzów - możliwe będzie zajęcie 50 proc. miejsc.

- Hotele będą mogły udostępnić 75 proc. swoich pokoi - do tego limitu nie będą wliczane osoby do 12. roku życia 15:51 - Połowa miejsc w kościołach będzie mogła być zajęta - mówi premier. Ta zmiana zacznie obowiązywać od 13 czerwca (niedziela). 15:50 - Od 13 czerwca chcemy wprowadzić pewne zmiany, a od 26 czerwca kolejne zmiany, które będą obowiązywały przez okres wakacji, czyli lipiec i sierpień - mówi premier. 15.48 Zaczęła się konferencja rządu. Mateusz Morawiecki mówi, że dane dotyczące liczby nowych zakażeń są coraz bardziej optymistyczne. Apeluje o "zachowanie czujności". 15.44 Za moment powinna rozpocząć się rządowa konferencja. 15.30 KPRM właśnie wysłała do mediów informację, że konferencję przeniesiono na godz. 15.45. 15:28 Zgodnie z zapowiedziami rządu podczas czwartkowej konferencji mają zostać zaprezentowane zmiany w rygorach, które będą obowiązywały przez dłuższy okres (całe wakacje). 15.23 Na godz. 15.30 zaplanowano konferencję prasową rządu ws. obostrzeń. Głos zabiorą premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.