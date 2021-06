Wszystkie zmiany w obostrzeniach. 13 i 26 czerwca kluczowymi dniami

Pierwsze zmiany w obostrzeniach wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa zostaną wprowadzone już 13 czerwca. Od tego dnia (niedziela) dozwolona zostanie sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki.

Z kolei od 13 czerwca w świątyniach zmienią się rygory w zakresie liczby wiernych: dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia, ale do tego limitu nie będą liczyć się osoby w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi.

Koronawirus w Polsce. Zmiany w rygorach od 26 czerwca

Więcej zmian wejdzie w życie 26 czerwca tego roku i mają one obowiązywać przez cały lipiec i sierpień, do końca wakacji. Rząd jednak zastrzega, że harmonogram może być korygowany ze względu na sytuację epidemiczną. 26 czerwca to też dzień, gdy Polska przechodzi na unijny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu.

Kluczowa zmiana jest taka, że do poniższych rygorów, limitów, nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Od 26 czerwca będą obowiązywać następujące zmiany: