Ziobro się „zakiwał”. Opowiadał o reprezentacji: Dopóki piłka w grze, piłka jest okrągła... Coś przekręcam

W piątek 11 czerwca rozpoczyna się Euro 2020 i nawet w porannych politycznych rozmowach pojawia się piłkarski temat. Pytań o mistrzostwa Europy nie uniknął szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro. Marcin Fijołek w Polsat News wtrącił, że po sparingach można ocenić, że forma polskiej reprezentacji jest „taka sobie”.

– Mamy przygotować się na porażkę, czy zgonimy wszystko na sędziów? – zażartował Fijołek.

Minister sprawiedliwości odparł, że zawsze trzeba trzymać kciuki i „walczyć do końca”. – Mam nadzieję, że taka też wizja będzie przyświecać naszym piłkarzom – dodał.

Ziobro: Dopóki piłka w grze, piłka jest okrągła... Coś przekręcam

– Walczymy do końca i zwyciężamy, a no... piłka w grze, do końca – powiedział później Ziobro, po czym kontynuował:

– Jak to mówił nasz znany trener... świętej pamięci... (tu prowadzący wtrącił: Kazimierz Górski), który prowadził... nasze reprezentacje, tak, do wielkich sukcesów... Dopóki piłka w grze, piłka jest okrągła... Coś przekręcam, ale wiem, o co chodzi. Jest szansa na zwycięstwo, więc musimy trzymać kciuki.

Zbigniew Ziobro chciał zacytować legendarnego selekcjonera kadry Kazimierza Górskiego (reprezentacja pod jego wodzą zdobyła złoto na olimpiadzie w 1972 roku oraz srebro w 1976 i 3. miejsce na mistrzostwach świata w 1974 r.). Górski mawiał: „Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”, ale Ziobro pomieszał te słowa z innym cytatem z Górskiego, który zwykł powtarzać: „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”.

Zresztą zespół „No To Co” wykorzystał te słowa Górskiego, tak powstała piosenka „Po zielonej trawie piłka goni”. Śpiewano tam: „Po zielonej trawie piłka goni; albo my wygramy, albo oni; albo będzie dobrze, albo źle; piłka jest okrągła, a bramki są dwie”.

