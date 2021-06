„Jak zapisać to słowo?” – jeżeli kiedykolwiek towarzyszył Wam taki dylemat, to przygotowany przez nas quiz jest właśnie dla Was. Sprawdźcie się!

Niektórzy nie mają problemów z przestrzeganiem zasad ortograficznych, dla innych zaś jest to prawdziwe wyzwanie. Zachęcamy do rozwiązania quizu! QUIZ:

Quiz ortograficzny. Słowa na literę „w”Czytaj też:

