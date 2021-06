Kokaina w bananach w sklepach popularnej sieci. Policjanci przechwycili 160 kg narkotyków

Warszawska policja poinformowała o zabezpieczeniu ponad 160 kg kokainy w kilku punktach jednej z sieci sklepów. Jak informuje RMF FM, 120 kilogramów kokainy odkryto w hurtowni w Rawie Mazowieckiej, a kolejne 40 kilogramów trafiło już do poszczególnych sklepów. Banany z narkotykami miały trafić do polskiej hurtowni z Ameryki Południowej.

Policja informuje, że wartość narkotyków przekroczyła 30 mln złotych. Czynności są kontynuowane na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Warszawska policja na swoim Twitterze zamieściła nagranie, na którym pokazuje, jak zapakowany był transport narkotyków.

twitter

Kokaina w kilku sklepach na Mazowszu i w Łódzkiem

W Warszawie narkotyki w paczkach po kilka kilogramów trafiły do sklepów w Śródmieściu, a następnie na Mokotowie i Bielanach. Personel sklepów od razu powiadomił o znalezisku policje. RMF FM podaje, że transporty trafiły też do podwarszawskich miejscowości, a także do Tomaszowa Mazowieckiego i Wielunia w Łódzkiem.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, policjanci systematycznie zabezpieczają kokainę w sklepach, gdyż paczki owoców z częścią ukrytych narkotyków trafiło już do sprzedaży.

Czytaj też:

Atak hakerski na Electronic Arts. Skradziono 780 gb danych, w tym część kodu źródłowego FIFY 22