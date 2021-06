OFF Festival w Katowicach przełożony. Co z karnetami?

„Przenosimy OFF Festival na przyszły rok, na pierwszy weekend sierpnia 2022, ale nie tracimy ducha. Również w tym roku w Dolinie Trzech Stawów zabrzmi muzyka, w ramach nowej formuły OFF Country Club!” – podano na facebookowym profilu OFF Festival Katowice. W dalszej części postu poinformowano, że ze względu na sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy, organizatorzy nie mieli wyboru.

„Wszyscy pragniemy powrotu muzyki, koncertów i spotkań w takiej formie, jaką pamiętamy sprzed pandemii. Już dziś eksperci szacują, że przyszły rok będzie dla branży koncertowej rekordowy… ale dziś jeszcze musimy poczekać” – czytamy.

OFF Festival Katowice. Kiedy się odbędzie? Co z karnetami?

„Pandemia jest w odwrocie, ale nie została opanowana na tyle, by udało nam się w tym roku zorganizować taki festiwal, o jakim marzymy i jakiego chcecie. Sytuacja epidemiologiczna i obowiązujące przepisy (dotyczące zarówno podróży międzynarodowych, jak i organizacji imprez plenerowych w Polsce) nie dają nam wyboru – musimy zaproponować Wam spotkanie za rok” – podano dalej. OFF Festival Katowice 2022 odbędzie się w dniach 5 – 7 sierpnia 2022 roku. Jak poinformowano, karnety z roku 2020 i 2021 zachowują ważność.

