Wyciek i dym na terenie elektrowni Jaworzno. Akcja strażaków

Na terenie elektrowni Jaworzno doszło do wycieku oleju hydraulicznego. Ten dostał się na rozgrzaną instalację, co doprowadziło do silnego zadymienia – informuje portal rmf24.pl.

Jaworzno. Wyciek i dym na terenie elektrowni

Na miejscu pojawiło się 18 zastępów straży pożarnej. Sytuacja została opanowana. Nikomu nic się nie stało. Osoby pracujące w rejonie elektrowni Jaworzno wybiegły na zewnątrz przed pojawieniem się strażaków.

Business Insider Polska donosi, że w lutym 2021 r. w młynie bloku energetycznego Jaworzno pojawił się ogień. Ściany miały rozgrzać się do ponad 500 stopni, co groziło wybuchem i zagrożeniem życia ludzi. Pożar udało się opanować, a firmie udało się uniknąć szumu medialnego.

Pożar na terenie elektrowni

Z kolei w maju 2021 r. doszło do pożaru na terenie elektrowni Bełchatów. Na długości 200 metrów zapalił się taśmociąg do podawania węgla, który był na wysokości 30 metrów. Sytuacja została opanowana po kilku godzinach i nikt nie ucierpiał.

Czytaj też:

Urzędnicy sprawdzą, czym ogrzewasz dom. Ruszy spis źródeł ciepła