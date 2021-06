Kaczyński i Kukiz pojawią się na wspólnej konferencji. Przedstawią szczegóły porozumienia?

W marcu 2021 roku Paweł Kukiz mówił dziennikarzom, że spory między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy to dobry moment, by próbować przebić się ze swoimi postulatami. Polityk zapowiadał, że będzie chciał rozmawiać m.in. o zmianie ordynacji wyborczej, pakiecie antykorupcyjnym czy sędziach pokoju. 31 maja Prawo i Sprawiedliwość podpisało z Kukiz'15 umowę o współpracy programowej. Szef ruchu Kukiz'15 zapewniał, że nie jest to umowa koalicyjna a formacja nie dołączy do Zjednoczonej Prawicy.

Kukiz o zasadach współpracy z PiS

W rozmowie z „Super Expresem” Paweł Kukiz poinformował, że przed najbliższymi głosowaniami i „jego akceptacją dla pomysłów PiS”, musi zostać zorganizowany briefing z Jarosławem Kaczyńskim, na którym politycy przedstawią formułę ich współpracy. – Jesteśmy umówieni, że jeśli mam poprzeć w głosowaniach jakiś blok ustaw PiS, to na tym samym posiedzeniu najpierw PiS musi przegłosować którąś z naszych najistotniejszych ustaw. Czyli albo sędziów pokoju, albo ustawę antykorupcyjną, albo dzień referendalny w samorządach raz do roku, albo digitalizację zbierania podpisów przy obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej – powiedział Paweł Kukiz w „Expressie Biedrzyckiej”.

Kaczyński i Kukiz na wspólnej konferencji - kiedy, data, termin

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała, że w poniedziałek 14 czerwca zostanie zorganizowane wspólne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza. Na razie nie wiadomo, czy podczas konferencji politycy przedstawią szczegóły podpisanej umowy programowej.

