3-latek zginął w wypadku. Policja szuka 25-latka i publikuje wizerunek

Do śmiertelnego wypadku doszło 6 czerwca na drodze wojewódzkiej nr 352 ze Zgorzelca do Bogatyni. W miejscowości Koźmin doszło do zderzenia dwóch samochodów. Zginęło 3-letnie dziecko. Ciężko ranni są jego rodzice. Dodatkowo matka chłopca jest w zaawansowanej ciąży.

Sprawcą wypadku jest 25-letni Dominik Hutnik, który uciekł z miejsca zdarzenia. Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu wydała 11 czerwca za mężczyzną list gończy. Wobec 25-latka wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.

Wypadek w Koźminie. Poszukiwany Dominik Hutnik

Policja zamieściła zdjęcie poszukiwanego. Funkcjonariusze proszą, aby osoba posiadające informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny zgłosiła się pod numer alarmowy 112 lub stacjonarny 47 87 322 00.

Mundurowi zapewniają anonimowość każdej osobie, która przyczyny się do ustalenia miejsca pobytu 25-latka. Jednocześnie policja przypomina, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.